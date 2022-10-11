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23 минуты назад

В Германии на фоне энергокризиса выросло на треть число обанкротившихся компаний

BFM.RU

В сентябре в Германии на 34% выросло число обанкротившихся предприятий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ, представленный Институтом исследования экономики имени Лейбница.

В Германии выросло на треть число обанкротившихся компаний
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По оценкам экспертов, в прошлом месяце в ФРГ пострадало около 760 компаний. Исследователи прогнозируют, что в ближайшее время число разорившихся фирм будет расти. В ноябре значения 2021 года могут быть превышены на 40%, считают аналитики.

Представители института объясняют ситуацию стремительным ростом цен на энергоносители и другие факторы производства. Они ожидают увеличения корпоративной неплатежеспособности на 12-14% по сравнению с прошлым годом.

Компании,
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