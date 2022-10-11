В Германии выросло на треть число обанкротившихся компаний

В сентябре в Германии на 34% выросло число обанкротившихся предприятий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ, представленный Институтом исследования экономики имени Лейбница.

По оценкам экспертов, в прошлом месяце в ФРГ пострадало около 760 компаний. Исследователи прогнозируют, что в ближайшее время число разорившихся фирм будет расти. В ноябре значения 2021 года могут быть превышены на 40%, считают аналитики.