Производители продуктов призвали ослабить требования к сроку годности

Производители и поставщики продуктов выступают за то, чтобы требования торговых сетей по остаточному сроку годности товаров ослабли. Это связано с тем, что ситуация с потребительским спросом и заказами продуктов питания со стороны ретейлеров пока не является стабильной, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» главе Минпромторга Денису Мантурову.

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«Руспродсоюз» считает необходимым прибегнуть к установке минимального порога остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50%.

Отмечается, что качество продукции останется прежним. Речь идет исключительно об уменьшении числа требований.

Также подчеркивается, что зачастую производители и поставщики встречаются с практикой хаотичного всплеска заказов со стороны ретейлеров. Вместе с тем запас товаров, которые лежат на складах, не соответствует требованиям торговых сетей. В этой связи поставщики сталкиваются со штрафами в связи с недопоставкой продукции. Кроме того, часто приходится прибегать к утилизации товаров с хорошими потребительскими качествами.

В настоящее время регулировать вопрос по остаточному сроку годности нужно более гибко, считают аналитики.