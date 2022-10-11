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1 час назад

Nissan потеряет $686 млн из-за ухода из России

Газета.Ru

В результате ухода с российского рынка компания Nissan понесет единовременный убыток в размере в размере около 100 млрд иен ($686 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании. Прогноз Nissan на текущий финансовый год не изменился, подчеркнул японский автопроизводитель.

Nissan потеряет $686 млн из-за ухода из России
Фото: NissanNissan

Исполнительный комитет Nissan добрил продажу завода в Санкт-Петербурге и других российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», сообщили в Минпромторге 11 октября. Сделка планируется официально оформить в течение ближайших нескольких недель при условии одобрения соответствующими органами, добавили в компании.

По соглашению между сторонами, сделка включается опцион на обратный выкуп «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей доли, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. «АвтоВАЗ» займется послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan и поставкой запчастей, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на предприятии сохраняются производственный цикл и рабочие места (около 2 тыс. сотрудников).

Производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовало в июне 2009 года. Размер инвестиций в первую очередь строительства составил $200 млн США. Размер инвестиций в расширение завода (2014 год) — €167 млн. В Санкт-Петербурге выпускались кроссоверы Nissan X-Trail, Murano и Qashqai.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может сократить производственный план на 2023 год.

Компании,Денис Мантуров,Минпромторг,Автоваз,
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