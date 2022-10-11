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16 минут назад

КамАЗ увеличил производство грузовиков

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С конвейеров российского производителя грузовиков КамАЗ за девять месяцев 2022 года – с января по сентябрь – сошло 32255 грузовых автомобилей. Это на 1276 больше, чем за тот же период 2021 года.

КамАЗ увеличил производство грузовиков
Фото: ©Егор Алеев/ТАСС©Егор Алеев/ТАСС

В сентябре КамАЗ произвел 3645 грузовиков. Об этом во вторник, 11 октября, сообщают "Автоновости дня" со ссылкой на пресс-службу компании

Ключевыми изменениями в производстве во второй половине текущего года стали увеличение производства автозапчастей и переориентация на выпуск полноприводных автомобилей (в том числе по госзаказам). Как указали представители КамАЗа, для выполнения контрактов были задействованы все имеющиеся ресурсы. В частности, на некоторых производствах ввели 12-часовую рабочую смену с двойной оплатой сверхурочной работы для сотрудников.

С июня КамАЗ находится под санкциями Евросоюза. Их ввели из-за поставок российским военным автомобилей КамАЗ-5350, КамАЗ-6350 и КамАЗ-6560.

В апреле КамАЗ сообщал, что приостановит выпуск грузовиков поколений К4 и К5 с немецкими кабинами. Причиной стала нехватка импортных компонентов. Как указывал генеральный директор предприятия, поставлена задача с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим.

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