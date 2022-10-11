Сийярто анонсировал переговоры с «Газпромом» и «Росатомом»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о планах прибыть в Москву с визитом на этой неделе и провести переговоры с двумя российскими компаниями - «Газпромом» и «Росатомом». Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции со словенским коллегой, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что собирается говорить с Москвой о «важности мира». Венгерская сторона, по словам Сийярто, заинтересована в том, чтобы все конфликты сошли на нет.
Кроме того, как уточнил глава МИД, он посетит Москву, чтобы предотвратить проблемы с энергоснабжением в Венгрии.
«И еще я еду для того, чтобы в Венгрии не было проблем с энергоснабжением», - указал Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введение санкций против России – ошибочное решение Евросоюза. По его словам, с последствиями ограничений сталкиваются европейские страны. Он подчеркнул, что надежды, которые возлагались на рестрикции, не оправдались.
Петер Сийярто заявлял, что потолок цен на нефть из России не будет распространяться на сырье, поставляемое по трубопроводам. Дипломат подчеркивал, что добиться этого помогли усилия венгерской стороны.