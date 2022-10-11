Сийярто анонсировал переговоры с «Газпромом» и «Росатомом»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о планах прибыть в Москву с визитом на этой неделе и провести переговоры с двумя российскими компаниями - «Газпромом» и «Росатомом». Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции со словенским коллегой, передает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что собирается говорить с Москвой о «важности мира». Венгерская сторона, по словам Сийярто, заинтересована в том, чтобы все конфликты сошли на нет.

Кроме того, как уточнил глава МИД, он посетит Москву, чтобы предотвратить проблемы с энергоснабжением в Венгрии.

«И еще я еду для того, чтобы в Венгрии не было проблем с энергоснабжением», - указал Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введение санкций против России – ошибочное решение Евросоюза. По его словам, с последствиями ограничений сталкиваются европейские страны. Он подчеркнул, что надежды, которые возлагались на рестрикции, не оправдались.