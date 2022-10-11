В вопросе работы AliExpress в РФ поставлена точка

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что речи о приостановке деятельности AliExpress в России не идет. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах форума Ecom Retail Week-2022, передает «Говорит Москва».

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Таким образом, информация о намерении всех четырех акционера российского подразделения AliExpress прекратить инвестиции не подтвердилась.

«Мы держим связь со всеми крупными ретейлерами, никаких заявлений от «AliExpress Россия» о приостановке деятельности не поступало», — подчеркнул Евтухов.

О решении акционеров остановить инвестиции сообщило ранее издание The Bell. Оно подчеркнуло, что проект сократил более 50% работников и отказался от локального маркетплейса, который может конкурировать с Wildberries и Ozon.

Ранее сообщалось, что общий оборот AliExpress Россия (GMV) за 2021 год достиг 306 млрд рублей (без учета услуг).