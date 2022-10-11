Сеть магазинов "Иль де Ботэ" возобновила работу в РФ

Магазины косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ" возобновили работу в РФ на месте на месте торговых точек французской сети Sephora.
Бизнес бренда был передан местному руководству.
Сообщение на сайте сети звучит кратко: "Магазины ИЛЬ ДЕ БОТЭ вновь открыты!". Старые бонусные карты снова принимаются, передает РИА Новости.
Французская сеть Sephora открылась в России в 2016 году, купив местную сеть "Иль де Ботэ". В марте компания закрыла магазины. А в июле подписала соглашение о продаже 100% акций своей дочерней компании в России местному генеральному директору. Сеть открылась под своим "историческим" названием.