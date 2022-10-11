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52 минуты назад

Сеть магазинов "Иль де Ботэ" возобновила работу в РФ

Российская Газета

Магазины косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ" возобновили работу в РФ на месте на месте торговых точек французской сети Sephora.

Сеть магазинов "Иль де Ботэ" возобновила работу в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бизнес бренда был передан местному руководству.

Сообщение на сайте сети звучит кратко: "Магазины ИЛЬ ДЕ БОТЭ вновь открыты!". Старые бонусные карты снова принимаются, передает РИА Новости.

Французская сеть Sephora открылась в России в 2016 году, купив местную сеть "Иль де Ботэ". В марте компания закрыла магазины. А в июле подписала соглашение о продаже 100% акций своей дочерней компании в России местному генеральному директору. Сеть открылась под своим "историческим" названием.

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