Сеть магазинов "Иль де Ботэ" возобновила работу в РФ

Магазины косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ" возобновили работу в РФ на месте на месте торговых точек французской сети Sephora.

Французская сеть Sephora открылась в России в 2016 году, купив местную сеть "Иль де Ботэ". В марте компания закрыла магазины. А в июле подписала соглашение о продаже 100% акций своей дочерней компании в России местному генеральному директору. Сеть открылась под своим "историческим" названием.