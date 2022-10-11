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28 минут назад

Bloomberg: инвестор обвинил Илона Маска в манипулировании стоимостью акций Twitter

Газета.Ru

Американский инвестор Twitter Inc. Джузеппе Пампена подал в Федеральный суд Сан-Франциско иск против Илона Маска, обвиняя его в манипулировании стоимостью акций одноименной соцсети. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Инвестор Twitter подал в суд на Илона Маска
Фото: Alex Gallardo/APAlex Gallardo/AP

Пампена утверждает, что, решив в начале октября купить Twitter Inc. по изначально заявленной цене $44 млрд, Маск автоматически признал, что "все это время блефовал".

В иске также утверждается, что, обвиняя Twitter в засилье ботами и других проблемах, Маск манипулировал ценами на акции компании. Таким образом миллиардер якобы пытался получить скидку на свою покупку, но при этом нанес финансовый ущерб инвесторам, владеющим акциями компании Twitter Inc.

"Маск делал заявления, постил сообщения в Twitter и совершал другие действия, направленные на вызов сомнения в сделке и снижение стоимости ценных бумаг Twitter Inc. Таким образом он надеялся создать условия для выхода из первоначальной сделки и ее повторного перезаключения, но уже со скидкой 25%, то есть $11 млрд.", – цитирует Bloomberg текст искового заявления.

Ранее "Газета.Ru" писала, что Илон Маск назвал Канье Уэста своим другом, когда рэпер зарегистрировался в Twitter.

Компании,Илон Маск,
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