Инвестор Twitter подал в суд на Илона Маска

"Маск делал заявления, постил сообщения в Twitter и совершал другие действия, направленные на вызов сомнения в сделке и снижение стоимости ценных бумаг Twitter Inc. Таким образом он надеялся создать условия для выхода из первоначальной сделки и ее повторного перезаключения, но уже со скидкой 25%, то есть $11 млрд.", – цитирует Bloomberg текст искового заявления.