Сеть кофеен Dunkin' Donuts переименовали

Новое название присутствует и на сайте кофейни. Кроме того, там же есть раздел, в котором предлагается открыть по франшизе заведение «международной сети кофеен Donutto».

В марте появилась информация о том, что Dunkin' Donuts уходит из России и остановит инвестиции в страну. Представитель сети кофеен тогда уточнил, что российские заведения сети не обязательно будут закрыты, так как они управляются местным владельцем франшизы. От поддержки российского франчайзи, по словам представителя сети, откажется только головной офис.