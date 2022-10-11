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12 минут назад

Иркутский кинотеатр выиграл суд против Universal Pictures после отмены «Бэтмена» в России

Слово и Дело

Кинотеатр New Sinema в Иркутске выиграл суд против Universal Pictures International, отменившего показ фильма «Бэтмен» в России за день до премьеры. Об этом сообщило издание «Байкал24».

Иркутский кинотеатр выиграл суд против Universal Pictures после отмены «Бэтмена» в России
Фото: pxhere.compxhere.com

Руководство кинотеатра подало иск в Арбитражный суд города Москвы, обвинив дистрибьютора в причинении ущерба на сумму порядка 3 миллионов рублей. В документе было указано, что ответчик передал истцу копию фильма до назначенной премьеры 2 марта 2022 года. Но позже Universal Pictures International не стало отправлять клиенту цифровой ключ, письменно не уведомив о своем решении.

В результате кинотеатр смог доказать в суде, что дистрибьютор нарушил условия договора. К тому моменту у New Sinema не было задолженностей перед партнером, а часть билетов на сеансы была распродана.

Напомним, голливудская компания Warner Bros. отменила показ «Бэтмена» в России на фоне спецоперации по защите Донбасса. Таким образом руководство киностудии продемонстрировало несогласие с действиями российского правительства.

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