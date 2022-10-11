Экс-акционеры ЮКОСа добиваются новых слушаний по делу против России

Бывшие акционеры ЮКОСа добиваются возобновления слушаний по делу против РФ в Высоком суде Лондона. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times (FT).

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Как указывает издание, бывшие акционеры настаивают на необходимости ареста российских активов в Великобритании, требуя от властей РФ выплаты компенсации в размере $50 млрд. Ранее британские суды отказали истцам в рассмотрении дела, так как судебный спор сторон в Нидерландах продолжается. Однако теперь бывшие акционеры компании указывают на "реальный риск" обесценивания российских активов в королевстве в связи с введением новых санкций, а также на претензии, заявленные на российские активы Украиной.

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FT отмечает, что российская сторона не была представлена на прошедших во вторник слушаниях, так как из-за санкционной политики британских властей юридическая фирма, ранее представлявшая интересы РФ, отказалась продолжать выполнение своих обязанностей. В суде было зачитано обращение начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаила Виноградова, который указал, что истцы предпринимают "очевидную попытку воспользоваться ситуацией, в которой ответчик лишен возможности получить юридические услуги" в Великобритании. По его словам, четыре британские юридические фирмы и 11 адвокатов отказались от сотрудничества с Россией по этому делу. Он также назвал абсурдными утверждения истцов о том, что рассмотрение очередной кассации по делу ЮКОСа в Нидерландах не препятствует проведению параллельного процесса в Соединенном Королевстве.

Ожидается, что слушания продлятся еще несколько дней. Решение судей ожидается в течение нескольких недель или месяцев после их завершения.