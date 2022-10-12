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1 час назад

Популярные в России вина попали под санкции Новой Зеландии

Лера Букина

Ограничения, введенные Новой Зеландией, коснутся востребованных в России вин, сообщает РБК.

Популярные в России вина попали под санкции Новой Зеландии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на долю сорта совиньон блан приходилось до 90% экспорта. Новые рестрикции распространятся на новозеландские предметы роскоши, «такие как новозеландское вино и морепродукты». Так, их нельзя будет ввозить на территорию РФ. Кроме того, санкции коснулись импорта в Новую Зеландию ряда продукции, в частности, российской водки и икры. Вступление мер в силу ожидается 4 ноября.

Согласно данным итальянской отраслевой ассоциации Unione Italiana Vini, в прошлом году Новая Зеландия была в десятке самых крупных государств по объему импорта вина в РФ. В страну ввезли 5,4 млн л тихих вин. Общая сумма составила $29,3 млн. Передовые позиции заняли Италия, Испания, Грузия, Франция и Португалия.

В 2022 году Новая Зеландия все еще находится в данном рейтинге, однако страна стала меньше поставлять продукции в сравнении с 2021 годом. Снижение оценивается примерно в 30%, отметили в виноторговой компании Fort.

Накануне глава новозеландского МИДа Нанайя Махута указала на включение страной в новый пакет санкций официальный запрет на поставки в Россию своего вина. До этого сообщалось, что власти Новой Зеландии прибегли к новым ограничениям против России. В санкционный список страны вошли 51 российский предприниматель и 24 госслужащих новых регионов РФ.

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