Популярные в России вина попали под санкции Новой Зеландии

Ограничения, введенные Новой Зеландией, коснутся востребованных в России вин, сообщает РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что на долю сорта совиньон блан приходилось до 90% экспорта. Новые рестрикции распространятся на новозеландские предметы роскоши, «такие как новозеландское вино и морепродукты». Так, их нельзя будет ввозить на территорию РФ. Кроме того, санкции коснулись импорта в Новую Зеландию ряда продукции, в частности, российской водки и икры. Вступление мер в силу ожидается 4 ноября.

Согласно данным итальянской отраслевой ассоциации Unione Italiana Vini, в прошлом году Новая Зеландия была в десятке самых крупных государств по объему импорта вина в РФ. В страну ввезли 5,4 млн л тихих вин. Общая сумма составила $29,3 млн. Передовые позиции заняли Италия, Испания, Грузия, Франция и Португалия.

В 2022 году Новая Зеландия все еще находится в данном рейтинге, однако страна стала меньше поставлять продукции в сравнении с 2021 годом. Снижение оценивается примерно в 30%, отметили в виноторговой компании Fort.