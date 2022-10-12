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15 минут назад

В ФРГ сообщили о падении давления в нефтепроводе «Дружба»

Лера Букина

Министр экономики Бранденбурга указал на падение давления в нефтепроводе «Дружба», передает РИА Новости.

В ФРГ сообщили о падении давления в нефтепроводе «Дружба»
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что это случилось во второй магистрали. Сейчас устанавливается причина утечки, которая была зафиксирована в этот день ранее, подчеркнул министр.

Ранее глава энергетической инфраструктуры Польши сообщил об отсутствии оснований полагать, что утечка на нефтепроводе «Дружба» является саботажем. Он выразил уверенность в том, что инцидент был «случайным».

В Польше назвали возможную причину утечки на «Дружбе»

Ранее польский оператор нефтепроводов PERN проинформировал о разгерметизации нефтепровода «Дружба», который ведет в Германию. Он отметил, что во вторник вечером утечка произошла на одной из двух ниток западного участка газопровода – примерно в 70 километрах от Плоцка.

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