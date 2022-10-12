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32 минуты назад

В Сербии заявили о диверсии на «Дружбе»

Лера Букина

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович выразила уверенность в том, что авария на нефтепроводе «Дружба» произошла из-за диверсии, передает ТАСС.

В Сербии заявили о диверсии на «Дружбе»
Фото: ТАССТАСС

«То, что происходит с нефтепроводом "Дружба", который является самым длинным нефтепроводом в мире, длиной около 4 тыс. км и через который идет только российская нефть, выглядит как продолжение того, что случилось на газопроводе "Северный поток"», - указала Михайлович.

Ранее польский оператор нефтепроводов PERN проинформировал о разгерметизации нефтепровода «Дружба», который ведет в Германию. Он отметил, что во вторник вечером утечка произошла на одной из двух ниток западного участка газопровода – примерно в 70 километрах от Плоцка.

Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах указал на падение давления в нефтепроводе «Дружба». Он отметил, что это случилось во второй магистрали. Сейчас устанавливается причина утечки, которая была зафиксирована в этот день ранее, подчеркнул министр.

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