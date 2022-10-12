Строители бункеров рассказали о спросе в России

Российские компании, специализирующиеся на строительстве бункеров и бомбоубежищ, рассказали «Ленте.ру» о том, как изменился спрос на их услуги в 2022 году. Некоторые из них не заметили роста клиентов, другие — наоборот.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В компании «Кромвель», оказывающей услуги по строительству бункеров «под ключ» в Ростове-на-Дону, сообщили, что у них нет соответствующих заказов. «Мы сейчас этим вопросом не занимаемся, пока нет у нас заказов. В феврале спрашивали, но не заказали, а потом — тишина», — поделилась сотрудница компании.

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В компании «Строим бункеры», которая занимается изготовлением убежищ в России и СНГ, ситуация иная. По словам сотрудника, спрос на услуги был всегда и остался стабильным. «Всплеска нет, сейчас все в том же формате, в котором мы работаем — мы же не строим по 100 бункеров в месяц, это все равно локальные большие проекты, это не орехи или яблоки продавать на рынке. Нет такого, что вчера никто не покупал, а сегодня все начали покупать. В разрезе строительной компании это немножко по-другому работает», — высказался он.

А в компании «Бункердом», которая также занимается строительством индивидуальных бункеров «под ключ», заметили рост интереса к их услугам.

«Конечно, спрос изменился чуть-чуть, но, вы знаете, тут надо разграничить спрос и интерес. Интересоваться начали, конечно, намного больше. До заказов всегда доходит какой-то процент, потому что это даже не то, что дом построить и даже подвал — это сложное сооружение, и оно стоит недешево, соответственно, некоторые просто не располагают таким бюджетом. Интерес увеличился, и спрос увеличился», — рассказали в компании.

24 февраля этого года началась специальная военная операция России в Донбассе. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).