Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

ФАС признала МТС виновной в установлении высокой цены на услуги связи и предписала снизить ее

Газета.Ruиещё 19

Федеральная антимонопольная служба РФ признала компанию МТС нарушителем антимонопольного законодательства и предписала ее снизить тарифы на услуги сотовой связи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС предписала МТС снизить цены на услуги сотовой связи
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»Алексей Филиппов/РИА «Новости»

«Сегодня Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги», — говорится в сообщении.

Как рассказали в ФАС, МТС в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5 %, обосновав это ростом своих затрат. В ведомстве отметили, что при этом оператор не представил ФАС обоснование повышение тарифов.

Помимо этого, оператор повысил часть тарифов в августе этого года в среднем на 8,4%, а оставшиеся тарифы повторно повысил в сентябре и октябре в среднем на 9,7%, подчеркнули в службе. Общее повышение тарифов для абонентов МТС в 2022 году по данным ФАС составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.

В ФАС считают, что необоснованные повышение тарифов нарушает интересы потребителей. Размер штрафа будет определен в ходе административного расследования, добавили в антимонопольной службе.

Компании,ФАС России,МТС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители