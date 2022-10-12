В Сбере заявили о рассмотрении проектов в нефтегазовой сфере на 3 трлн рублей

Сбербанк заинтересован в поддержке нефтегазовых проектов, поэтому сейчас на рассмотрении находятся новые на сумму около 3 трлн рублей. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

«Сбербанк, являясь ключевым банком для российской экономики, заинтересован в поддержке масштабных нефтегазовых проектов. Сейчас у нас на рассмотрении находятся новые проекты в нефтегазе на сумму около 3 трлн рублей. Мы также наблюдаем переориентацию рынка в сторону дружественных валют, в частности юаня», — отметил Ведяхин.

По его словам, сейчас продолжается реализация инвестиционных проектов, в том числе ориентированных на новые рынки. Несмотря на то, что новые проекты потребовали конфигурации, компании не потеряли интерес к их реализации.