Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
38 минут назад

В Сбере заявили о рассмотрении проектов в нефтегазовой сфере на 3 трлн рублей

Газета.Ru

Сбербанк заинтересован в поддержке нефтегазовых проектов, поэтому сейчас на рассмотрении находятся новые на сумму около 3 трлн рублей. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В Сбере заявили о рассмотрении проектов в нефтегазовой сфере на 3 трлн рублей
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

«Сбербанк, являясь ключевым банком для российской экономики, заинтересован в поддержке масштабных нефтегазовых проектов. Сейчас у нас на рассмотрении находятся новые проекты в нефтегазе на сумму около 3 трлн рублей. Мы также наблюдаем переориентацию рынка в сторону дружественных валют, в частности юаня», — отметил Ведяхин.

По его словам, сейчас продолжается реализация инвестиционных проектов, в том числе ориентированных на новые рынки. Несмотря на то, что новые проекты потребовали конфигурации, компании не потеряли интерес к их реализации.

Он добавил, что нефтегазовые компании уже почувствовали на себе влияние санкций, а также потребности государства в дополнительных средствах бюджета. Однако, с учетом недостатка инвестирования, повышенная налоговая нагрузка может осложнить будущее развитие отрасли. Поэтому необходимо найти компромисс между государством и бизнесом.

Компании,Александр Ведяхин,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители