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25 минут назад

Путин высказался о ремонте ниток «Северного потока»

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин сообщил о наличии возможности отремонтировать нитки «Северного потока» после повреждения. Однако, по словам главы государства, это целесообразно лишь в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности. Соответствующее заявление было сделано на форуме «Российская энергетическая неделя», передает ТАСС.

Кроме того, Путин отметил, что мировая экономика и энергетика столкнулись с острым кризисом, связанным, в частности, с подрывными действиями ряда стран.

Глава государства подчеркнул, что основной задачей диверсии на «Северных потоках» был подрыв энергобезопасности целого континента и блокировка источников дешевой энергии.

Путин добавил, что виноват в данном ЧП тот, кто пытается окончательно разорвать связи РФ и ЕС и ослабить Европу.

В России заговорили о приостановке добычи нефти

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что западные страны создают барьеры для доступа российской стороны к газопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2» после их повреждения.

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