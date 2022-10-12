Президент РФ Владимир Путин сообщил о наличии возможности отремонтировать нитки «Северного потока» после повреждения. Однако, по словам главы государства, это целесообразно лишь в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности. Соответствующее заявление было сделано на форуме «Российская энергетическая неделя», передает ТАСС.
Кроме того, Путин отметил, что мировая экономика и энергетика столкнулись с острым кризисом, связанным, в частности, с подрывными действиями ряда стран.
Глава государства подчеркнул, что основной задачей диверсии на «Северных потоках» был подрыв энергобезопасности целого континента и блокировка источников дешевой энергии.
Путин добавил, что виноват в данном ЧП тот, кто пытается окончательно разорвать связи РФ и ЕС и ослабить Европу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что западные страны создают барьеры для доступа российской стороны к газопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2» после их повреждения.