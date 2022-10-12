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1 час назад

Путин заявил о возможности переместить транзит с «Северных потоков»

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что объем транзита, предназначавшийся для «Северных потоков», Россия может переместить в регион Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин заявил о возможности переместить транзит с «Северных потоков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Путина, для поставок может быть создан хаб через «Турецкий поток».

Президент добавил, что Россия будет размещать свой газ на мировых рынках с помощью газопроводов «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Голубой поток».

По данным российских властей, по «Турецкому потоку» в Европу сейчас идет 14 миллиардов кубометров газа.

«Не такой уж большой объем, но приличный», - заключил Путин.

Ранее Путин назвал взрывы на «Северных потоках» актами международного терроризма и заявил, что за взрывами стоят конкуренты России.

По его мнению, они уничтожают инфраструктуру, чтобы заставить Европу покупать энергоресурсы по завышенным ценам.

Компании,Владимир Путин,
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