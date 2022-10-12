Путин заявил о возможности переместить транзит с «Северных потоков»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что объем транзита, предназначавшийся для «Северных потоков», Россия может переместить в регион Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Путина, для поставок может быть создан хаб через «Турецкий поток».
Президент добавил, что Россия будет размещать свой газ на мировых рынках с помощью газопроводов «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Голубой поток».
По данным российских властей, по «Турецкому потоку» в Европу сейчас идет 14 миллиардов кубометров газа.
«Не такой уж большой объем, но приличный», - заключил Путин.
Ранее Путин назвал взрывы на «Северных потоках» актами международного терроризма и заявил, что за взрывами стоят конкуренты России.
По его мнению, они уничтожают инфраструктуру, чтобы заставить Европу покупать энергоресурсы по завышенным ценам.