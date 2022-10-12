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54 минуты назад

Глава Минэнерго Казахстана заявил о переговорах с "Газпромом" по наращиванию поставок газа

Газета.Ru

Казахстан начал вести переговоры с «Газпромом» по поводу увеличения поставок газа. Об этом заявил глава минэнерго страны Болат Акчулаков во время Российской энергетической недели, передает РИА «Новости».

Казахстан начал переговоры с "Газпромом" по наращиванию поставок газа
Фото: Петр Ковалев / ТАССПетр Ковалев / ТАСС

«Сейчас идут предварительные переговоры», — отметил Акчулаков.

По его словам, конкретные объемы поставок будут зависеть от того, как быстро и широко будут реализовываться планы газификации Казахстана.

Он добавил, что сейчас перспективный объем поставок составляет 4 млрд кубометров газа с возможной перспективой увеличения до 10 млрд кубометров.

В конце июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Санжаром Жаркешовым заявил о необходимости по наращиванию темпов газификации в стране.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что страна может столкнуться с дефицитом газа к 2025 году с учетом роста потребления энергоносителя местными жителями. Акчулаков отметил, что жители стали потреблять больше «голубого топлива» на 4,8 млрд кубометров с 2017 по 2021 год.

Компании,Болат Акчулаков,Газпром,
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