Глава «Газпрома» выдвинул Западу условия для возобновления подачи газа

Для возобновления подачи газа из России западные страны должны гарантировать безопасность поставок энергоресурсов из России. Такое мнение выразил глава «Газпрома» Алексей Миллер .

Трансляция форума ведется на телеканале ‚Россия 24‘. Он отметил, что это послание прежде всего направлено Евросоюзу и Германии, в частности.

Ранее в «Газпроме» заявили, что утечки газа на «Северных потоках» прекратились. Авария на «Северных потоках» произошла 26 сентября. Там упало давление, и была обнаружена утечка газа на двух нитках газопровода. Предварительная версия произошедшего — диверсия. По заявлениям Кремля, в этом заинтересованы США.