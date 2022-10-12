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29 минут назад

«Газпром» задумался о создании площадки торговли газом в Турции

Дарья Зарецкая

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о готовности компании строить газотранспортные мощности на Черном море. Кроме того, по его словам, холдинг допускает создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза. Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления на пленарном заседании РЭН, передает агентство «Прайм».

«Газпром» задумался о создании площадки торговли газом в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Технически мы готовы построить газотранспортные мощности. То что касается хаба, без сомнения нужно рассматривать этот вопрос торговой площадки на границе Европейского союза и Турции», — указал Миллер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона способна наращивать поставки газа в Европу через Черное море и Турцию взамен утраченных «Северных потоков».

Кроме того, Путин заявил, что Россия не станет осуществлять поставки энергоресурсов странам, которые ограничат их стоимость. Глава государства подчеркнул, что введение искусственных ценовых потолков на энергию является своего рода драйвером ее глобального дефицита и повышения цен.

Компании,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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