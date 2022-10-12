«Газпром» задумался о создании площадки торговли газом в Турции

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о готовности компании строить газотранспортные мощности на Черном море. Кроме того, по его словам, холдинг допускает создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза. Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления на пленарном заседании РЭН, передает агентство «Прайм».

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«Технически мы готовы построить газотранспортные мощности. То что касается хаба, без сомнения нужно рассматривать этот вопрос торговой площадки на границе Европейского союза и Турции», — указал Миллер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона способна наращивать поставки газа в Европу через Черное море и Турцию взамен утраченных «Северных потоков».