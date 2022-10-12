Marks&Spencer закроет десятки своих магазинов в России

Британский ретейлер Marks&Spencer, ранее ушедший из России, закроет 67 своих магазинов в течение пяти лет в рамках масштабной реорганизации. Об этом сообщает The Sun.

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По данным таблоида, Marks&Spencer намерен закрыть только магазины, имеющие низкую производительность. При этом в компании пообещали открыть 104 новых торговых точки «больше и новее». Магазины планируют назвать Simply Food. Их намерены открыть в тех же районах или местах, что и объекты, подлежащие закрытию.