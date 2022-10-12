Marks&Spencer закроет десятки своих магазинов в России

Британский ретейлер Marks&Spencer, ранее ушедший из России, закроет 67 своих магазинов в течение пяти лет в рамках масштабной реорганизации. Об этом сообщает The Sun.
По данным таблоида, Marks&Spencer намерен закрыть только магазины, имеющие низкую производительность. При этом в компании пообещали открыть 104 новых торговых точки «больше и новее». Магазины планируют назвать Simply Food. Их намерены открыть в тех же районах или местах, что и объекты, подлежащие закрытию.
Несмотря на то, что реорганизация рассчитана на пять лет, ретейлер хотят завершить ее за три. Такую поспешность в Marks&Spencer объяснили снижением интереса покупателей, ростом инфляции и увеличением расходов на электроэнергию. На данный момент компания уже понесла убытки в размере 100 миллионов фунтов стерлингов (7 миллиардов рублей).