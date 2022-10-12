В «Газпроме» обозначили срок восстановления «Северных потоков»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обозначил срок восстановления газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», подчеркнув, что на это может уйти не один год. Его слова передают «Известия» в своем Telegram-канале.

Фото: Nord Stream 2 Nord Stream 2

Он потребовал от Германии и Евросоюза «четкого политического ответа» относительно их заинтересованности в восстановлении ниток газопроводов.

Глава «Газпрома» отметил, что есть несколько типов вопросов: санкционные, экономические и юридические.

«И только после решения всех этих вопросов можно приступать к технологическому восстановлению», — заявил Миллер.

6 октября служба безопасности Швеции сообщила о завершении расследования на месте утечек на «Северных потоках». Как рассказали в ведомстве, по итогам подозрения в грубой диверсии усилились. Уточняется, что с места преступления были изъяты улики.