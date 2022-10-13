ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении оператора связи "Мегафон" после необоснованного повышения тарифов на услуги связи. Об этом говорится в сообщении службы.

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Антимонопольная служба установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года. "<…> ФАС России провела анализ экономической обоснованности повышения. Ведомство пришло к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи", - сообщили в ФАС, отметив, что это может привести к ущемлению интересов потребителей.

По информации службы, в мае 2022 года "Мегафон" повысил стоимость на услуги связи в среднем на 12% для более чем 16,5 млн своих абонентов.

В апреле ФАС разработала методические рекомендации, направленные на недопущение необоснованного роста цен на услуги связи. Ведомство оценивает соответствие изменения тарифов индексу потребительских цен (уровню инфляции). В случае, если уровень повышения тарифов больше этого показателя, ФАС проводит анализ экономической обоснованности их изменения. При выявлении факта изменения тарифов, не соответствующего индексу потребительских цен, ФАС возбуждает антимонопольные дела. В разработанном документе служба также закрепляет обязанность операторов связи уведомлять ФАС о планируемых изменениях тарифов за 14 дней.