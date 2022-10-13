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36 минут назад

Сбер сообщил, что регулярно проводит аудит своей сети

ТАССиещё 4

Сбербанк регулярно проводит аудит своей офисной сети, доступность сервисов кредитной организации сохраняется на прежнем уровне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

Сбер сообщил, что регулярно проводит аудит своей сети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что в сентябре Сбербанк сократил сеть отделений сразу на 527 офисов, до 12,4 тыс., а с начала года - на 868 отделений. По оценке опрошенных изданием экспертов, потенциальная экономия Сбербанка на годовых затратах на содержание закрытых с начала года офисов может составлять 16-21 млрд рублей.

"Управляя филиальной сетью, Сбербанк всегда ориентируется на потребности, интересы и удобство клиентов. Поэтому покрытие территорий сервисами сохраняется на прежнем уровне, даже в отдаленных уголках страны. В малых населенных пунктах мы развиваем дополнительные форматы обслуживания - мобильные офисы и сервис банкового платежного агента (возможность снять наличные и оплатить услуги в кассе магазина), - рассказали в пресс-службе банка. - Мы регулярно проводим аудит сети, и, если городской офис имеет малую проходимость, а в пешей доступности есть другой, более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор услуг, то услуги такого офиса переносятся в более крупный соседний".

Также в Сбере отметили, что все сервисы банка доступны в цифровых каналах, в том числе приложении "Сбербанк онлайн" и его веб-версии.

О планах сокращать малопосещаемые отделения Сбербанка глава банка Герман Греф заявлял еще в 2018 году. При этом он отмечал, что кредитная организация планирует нарастить свое присутствие в селах.

Герман Греф,Сбербанк России,
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