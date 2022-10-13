Сбер сообщил, что регулярно проводит аудит своей сети

"Управляя филиальной сетью, Сбербанк всегда ориентируется на потребности, интересы и удобство клиентов. Поэтому покрытие территорий сервисами сохраняется на прежнем уровне, даже в отдаленных уголках страны. В малых населенных пунктах мы развиваем дополнительные форматы обслуживания - мобильные офисы и сервис банкового платежного агента (возможность снять наличные и оплатить услуги в кассе магазина), - рассказали в пресс-службе банка. - Мы регулярно проводим аудит сети, и, если городской офис имеет малую проходимость, а в пешей доступности есть другой, более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор услуг, то услуги такого офиса переносятся в более крупный соседний".