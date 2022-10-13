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1 час назад

США начали добывать рекордное количество газа

Lenta.ruиещё 2

В сентябре добыча природного газа в США достигла рекордных 2,8 миллиарда кубометров в сутки. Об этом со ссылкой на ежемесячный краткосрочный прогноз управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики страны пишет РИА Новости.

США начали добывать рекордное количество газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате запасы газа в США выросли до 12,1 миллиарда кубометров, что на 20 процентов выше среднего показателя за последние пять лет в тот же период. Экспорт топлива в среднем составлял 286 миллионов кубометров в сутки.

Американские компании начали добывать максимальное количество газа на фоне возросшего спроса в первую очередь в Европе. В последнем месяце все заводы по сжижению газа работали на полную мощность, за исключением Freeport, на котором заканчивается ремонт.

Ранее стало известно, что США увеличили поставки сжиженного природного газа (СПГ) европейским клиентам до 4,37 миллиона тонн в сентябре, хотя и не вывели их на полную мощность. В общей сложности на Европу пришлось 70 процентов американского экспорта.

В том числе благодаря этим поставкам Евросоюз, стремящийся покончить с зависимостью от российского газа, заметно опережает график закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), их заполненность уже превышает 90 процентов. Этот фактор приводит к постепенному снижению биржевой стоимости топлива, в последние дни цена закрепилась на уровне ниже 1,7 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол высказал мнение, что Европа переживет предстоящую зиму без особых проблем и готовиться надо к следующей. В свою очередь, в России уверены, что европейские города без российского газа замерзнут.

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