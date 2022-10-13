Сбер начал выдавать больше ипотечных кредитов на строительство дома

«Мы весь год наблюдаем, как растет кредитование на ИЖС. Растет и число заявок, и средняя сумма кредита, то есть люди могут позволить себе более просторные и комфортные дома. А средний возраст заемщиков, напротив, снижается. В результате ипотека на частное домостроительство начинает работать в полную силу. Это означает, что еще больше россиян теперь могут осуществить свою мечту — поселиться в собственном доме, построенном так, как нравится им», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.