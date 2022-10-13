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2 часа назад

Сбер выдает все больше ипотечных кредитов на строительство собственного дома

Газета.Ru

В Сбере, по данным Домклик, растет ипотечное кредитование на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В июле–сентябре 2022 года желающие построить собственный дом оформили в банке 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд рублей.

Сбер начал выдавать больше ипотечных кредитов на строительство дома
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Это больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года (6,5 тыс. ипотек на 26,95 млрд рублей) и за весь 2021 год (8 тыс. кредитов на 24,3 млрд рублей).

Только в сентябре в Сбере заключили 3,4 тыс. ипотечных сделок на 13,3 млрд рублей.

«Мы весь год наблюдаем, как растет кредитование на ИЖС. Растет и число заявок, и средняя сумма кредита, то есть люди могут позволить себе более просторные и комфортные дома. А средний возраст заемщиков, напротив, снижается. В результате ипотека на частное домостроительство начинает работать в полную силу. Это означает, что еще больше россиян теперь могут осуществить свою мечту — поселиться в собственном доме, построенном так, как нравится им», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Компании,Кирилл Царев,Сбербанк России,
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