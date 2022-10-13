Путин рассказал Эрдогану о попытке взорвать "Турецкий поток"

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил внимание на попытку диверсии на газопроводе "Турецкий поток".
Глава российского государства отметил, что именно благодаря твердой позиции Эрдогана удалось осуществить проект создания "Турецкого потока", в результате чего маршрут поставок российского газа в Европу через Турцию сейчас самый надежный.
"Хотя и его, как вы слышали, тоже пытались взорвать на территории Российской Федерации", - обратился Путин к президенту Турции.
"Но, слава Богу, этого не случилось, и он [газопровод] успешно работает", - подчеркнул российский лидер.