Польские власти назвали причину утечки на участке крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба». По словам уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера, авария произошла из-за «относительно большой» трещины, которая вызвала разгерметизацию сооружения. Об этом сообщает Reuters.

«Все указывает на естественные причины, изношенность материала», — подчеркнул он и добавил, что пока у Варшавы нет каких-либо данных, которые бы указывали на диверсию.

По словам Бергера, поврежденный участок подвергнется тщательной проверке, его ремонт уже начался.

Утром 12 октября оператор польского участка «Дружбы» PERN обнаружил утечку на одной из двух его ниток. Причиной стала разгерметизация. PERN уточнила, что утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. Позже в российской «Транснефти» рассказали, что утечка произошла ближе к границе с ФРГ.

Передачу нефти по поврежденной нитке сразу отключили, но вторая линия трубопровода работает в штатном режиме. По данным «Транснефти», польская сторона продолжает принимать российское топливо. В компании затрудняются назвать сроки ликвидации повреждения на второй нитке.