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41 минуту назад

Власти Польши назвали причину аварии на нефтепроводе «Дружба»

Lenta.ru

Польские власти назвали причину утечки на участке крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба». По словам уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера, авария произошла из-за «относительно большой» трещины, которая вызвала разгерметизацию сооружения. Об этом сообщает Reuters.

«Все указывает на естественные причины, изношенность материала», — подчеркнул он и добавил, что пока у Варшавы нет каких-либо данных, которые бы указывали на диверсию.

По словам Бергера, поврежденный участок подвергнется тщательной проверке, его ремонт уже начался.

Утром 12 октября оператор польского участка «Дружбы» PERN обнаружил утечку на одной из двух его ниток. Причиной стала разгерметизация. PERN уточнила, что утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. Позже в российской «Транснефти» рассказали, что утечка произошла ближе к границе с ФРГ.

В ФРГ сообщили о падении давления в нефтепроводе «Дружба»

Передачу нефти по поврежденной нитке сразу отключили, но вторая линия трубопровода работает в штатном режиме. По данным «Транснефти», польская сторона продолжает принимать российское топливо. В компании затрудняются назвать сроки ликвидации повреждения на второй нитке.

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что к повреждению «Дружбы» причастна Москва. По его словам, многие признаки указывают на Кремль, но перед окончательными выводами следует все проверить. Пока же в точности неизвестно, можно ли счесть аварию случайностью или это был акт саботажа.

Компании,Матеуш Моравецкий,Транснефть,
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