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2 часа назад

«Билайн» планирует частично уйти из России

Ferra.ru

Компания «Вымпелком», которая на 100% принадлежит нидерландскому холдингу Veon, может либо частично уйти из России, либо стать оператором связи с полностью с российским капиталом.

«Билайн» заявил о своих планах в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Об этом говорят источники, знакомые с ситуацией. Эта проблема обсуждается в головной структуре мобильного оператора «Билайн».

Вопрос подняли на фоне санкций, потому что Veon не может управлять российским оператором, как раньше. Нарушены финансовые и логистические связи, что затрудняет получение прибыли из-за изолированности российского бизнеса, а когда связи российского и мирового бизнеса будут восстановлены, неизвестно.

Эксперты говорят, что в случае разделения Veon и «Билайн», обе компании смогут развиваться как в России, так и за рубежом, без зависимости от связанных активов.

Компании,VEON Ltd.,Вымпелком,
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