«Билайн» заявил о своих планах в России

Компания «Вымпелком», которая на 100% принадлежит нидерландскому холдингу Veon, может либо частично уйти из России, либо стать оператором связи с полностью с российским капиталом.

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Об этом говорят источники, знакомые с ситуацией. Эта проблема обсуждается в головной структуре мобильного оператора «Билайн».

Вопрос подняли на фоне санкций, потому что Veon не может управлять российским оператором, как раньше. Нарушены финансовые и логистические связи, что затрудняет получение прибыли из-за изолированности российского бизнеса, а когда связи российского и мирового бизнеса будут восстановлены, неизвестно.