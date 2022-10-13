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1 час назад

Названо число уволенных IKEA сотрудников в России

Алиса Селезнёва

Главный исполнительный директор Ingka Group Group Йеспер Бродин заявил Agence France Presse о том, что шведская компания уволила 10 тыс. работников сети IKEA в России. Об этом пишет ТАСС.

IKEA уволила тысячи сотрудников в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крупные западные компании, в том числе IKEA, начали уходить с российского рынка на фоне спецоперации на Украине и возникновения проблем с логистикой из-за западных санкций. 15 июня компания Ingka Group, управляющая магазинами IKEA, объявила о решении остановить деятельность в России и Белоруссии.

Сегодня крупнейший в мире производитель мебели назвал этот год трудным из-за инфляции и ухода с российского рынка.

По словам Йеспера Бродина, IKEA «была вынуждена попрощаться» с 10 тыс. российских сотрудников из общего числа в 12 тысяч человек, которые работали в сети.

В России вырос спрос на товары IKEA

В середине августа сообщалось, что компания ООО «Икеа дом», которая управляет сетью магазинов IKEA в России, приступила к процессу ликвидации юридического лица. Онлайн-продажа товаров для покупателей в России закончилась 15 августа.

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