IKEA уволила тысячи сотрудников в России

Главный исполнительный директор Ingka Group Group Йеспер Бродин заявил Agence France Presse о том, что шведская компания уволила 10 тыс. работников сети IKEA в России. Об этом пишет ТАСС.
Крупные западные компании, в том числе IKEA, начали уходить с российского рынка на фоне спецоперации на Украине и возникновения проблем с логистикой из-за западных санкций. 15 июня компания Ingka Group, управляющая магазинами IKEA, объявила о решении остановить деятельность в России и Белоруссии.
Сегодня крупнейший в мире производитель мебели назвал этот год трудным из-за инфляции и ухода с российского рынка.
По словам Йеспера Бродина, IKEA «была вынуждена попрощаться» с 10 тыс. российских сотрудников из общего числа в 12 тысяч человек, которые работали в сети.
В середине августа сообщалось, что компания ООО «Икеа дом», которая управляет сетью магазинов IKEA в России, приступила к процессу ликвидации юридического лица. Онлайн-продажа товаров для покупателей в России закончилась 15 августа.