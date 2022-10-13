У Захаровой появилась «пара вопросов» к министру обороны Дании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы Минобороны Дании Мортена Бедскова о мешающих расследованию диверсий на «Северных потоках» снарядах времен Второй мировой войны. У себя в Telegram-канале она задала ему три вопроса, отметив, что снаряды не мешали строительству газопроводов.

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«Задам пару вопросов министру обороны Дании. Снаряды времен Второй мировой войны не мешали прокладке газопроводов?» — написала Захарова.

Также она попросила Бедскова объяснить появление в 2015 году под трубой «Северного потока — 2» снаряда НАТО «нынешних времен».

В заключение Захарова поинтересовалась у главы Минобороны Дании о том знает ли он, что все подмосковные леса на севере до сих пор усеяны снарядами времен Второй мировой войны и это не мешает строительству в этих местах жилых домов, заводов и дорог.