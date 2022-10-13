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2 минуты назад

Правительство создало нового оператора проекта «Сахалин-1»

Елена Прошина

Правительство России распорядилось создать нового оператора СРП-проекта «Сахалин-1» с регистрацией в Южно-Сахалинске. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает «Прайм».

Мишустин выполнил поручение Путина по проекту «Сахалин-1»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что новому проекту в рамках проекта перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управляющей компанией ООО «Сахалин-1» станет дочерняя структура «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

Напомним, что создать нового оператора проекта ранее поручил президент РФ Владимир Путин, поскольку действующий заявил о намерении выйти и него. Exxon Neftegaz limited владел 30% «Сахалин-1». Сейчас добыча газа и нефти на нем полностью остановлена.

Помимо американской Exxon Neftegaz limited в проекте также участвуют «Роснефть» (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC Videsh (20%).

После того, как компания США объявила о намерении выйти из «Сахалин-1», другим участникам был дан месяц на подачу заявок на участие в новом операторе. Они могли рассчитывать на долю, пропорционально текущему владению.

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