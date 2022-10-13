Новак дал совет Урсуле фон дер Ляйен

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей европейцам направлять возросшие счета в Россию. Он порекомендовал ей отправлять квитанции политикам, которые отказались от российского голубого топлива, пишет РИА «Новости».

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Новак пояснил, что фон дер Ляйен следует отправить все счета за газ и свет конкретно тем политическим лидерам, которые принимали решения о переходе на спотовые цены, об отказе от российских энергоресурсов.

Вице-премьер уточнил, что соответствующие квитанции глава ЕК должна посылать в том числе и себе, так как именно она «принимала эти решения».

Новак напомнил, что в России есть поговорка: «сколько зеркало не протирай, а от этого краше не станешь».