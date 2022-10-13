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1 час назад

Новак дал совет Урсуле фон дер Ляйен

Илья Родин

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей европейцам направлять возросшие счета в Россию. Он порекомендовал ей отправлять квитанции политикам, которые отказались от российского голубого топлива, пишет РИА «Новости».

Новак дал совет Урсуле фон дер Ляйен
Фото: ТАССТАСС

Новак пояснил, что фон дер Ляйен следует отправить все счета за газ и свет конкретно тем политическим лидерам, которые принимали решения о переходе на спотовые цены, об отказе от российских энергоресурсов.

Вице-премьер уточнил, что соответствующие квитанции глава ЕК должна посылать в том числе и себе, так как именно она «принимала эти решения».

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Новак напомнил, что в России есть поговорка: «сколько зеркало не протирай, а от этого краше не станешь».

Ранее французы раскритиковали фон дер Ляйен за резкий ответ евродепутату от Франции Манон Обри. Они назвали ее слова «ужасными».

Компании,Александр Новак,Владимир Путин,Еврокомиссия,
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