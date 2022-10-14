Газировка может подорожать в России

В России в 2023 году прогнозируется подорожание сладких газированных напитков. Рост может составить минимум 7% без учета инфляции, сообщают «Известия» со ссылкой на производителей и экспертов.

В «Союзнапитках» не исключают повышения стоимости на 25,5%.

Это может произойти, если власти страны примут решение ввести акциз для сладкой газировки. Рассмотрение соответствующего законопроекта ожидается на следующей неделе.

Отмечается, что сбор будет составлять 7 рублей с 1 литра. Минфин сообщил, что доходы федерального бюджета от них составят 35 млрд рублей. Денежные средства будут направлены на лечение граждан с сахарным диабетом.

Инициативу не одобрили производители. В частности, в «Союзнапитках» заявили, что мера «нерациональна». В Институте экономики РАН считают, что производителями будут компенсироваться расходы за счет граждан путем повышения стоимости напитков.