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22 минуты назад

Газировка может подорожать в России

Лера Букина

В России в 2023 году прогнозируется подорожание сладких газированных напитков. Рост может составить минимум 7% без учета инфляции, сообщают «Известия» со ссылкой на производителей и экспертов.

Газировка может подорожать в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В «Союзнапитках» не исключают повышения стоимости на 25,5%.

Это может произойти, если власти страны примут решение ввести акциз для сладкой газировки. Рассмотрение соответствующего законопроекта ожидается на следующей неделе.

Товары Uniqlo появились в России

Отмечается, что сбор будет составлять 7 рублей с 1 литра. Минфин сообщил, что доходы федерального бюджета от них составят 35 млрд рублей. Денежные средства будут направлены на лечение граждан с сахарным диабетом.

Инициативу не одобрили производители. В частности, в «Союзнапитках» заявили, что мера «нерациональна». В Институте экономики РАН считают, что производителями будут компенсироваться расходы за счет граждан путем повышения стоимости напитков.

Ранее сообщалось, что, по данным Минэкономразвития, на 10 октября инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,36% с 13,49% неделей ранее.

Компании,Минэкономразвития,РАН,
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