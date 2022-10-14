Danone сделала заявление об уходе из России

Французская продовольственная компания Danone заявила, что руководство запускает процесс передачи фактического контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции на территории РФ. Это следует из пресс-релиза компании.

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«Компания Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля своего бизнеса по молочной и растительной продукции в России», - отметила пресс-служба Danone.

Компания подчеркнула, что данная мера является лучшим вариантом для обеспечения долгосрочной непрерывности местных бизнес-процессов, а также для своих работников, потребителей и партнеров.

В июне агентство Reuters сообщало, что Danone с целью снижения расходов сокращает ассортимент товаров.