Danone сделала заявление об уходе из России

Французская продовольственная компания Danone заявила, что руководство запускает процесс передачи фактического контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции на территории РФ. Это следует из пресс-релиза компании.
«Компания Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля своего бизнеса по молочной и растительной продукции в России», - отметила пресс-служба Danone.
Компания подчеркнула, что данная мера является лучшим вариантом для обеспечения долгосрочной непрерывности местных бизнес-процессов, а также для своих работников, потребителей и партнеров.
В июне агентство Reuters сообщало, что Danone с целью снижения расходов сокращает ассортимент товаров.
В апреле Danone приняла решение прекратить импорт в РФ продукции Evian и Alpro (под этими брендами выпускаются минеральная вода и растительные напитки). Производитель ранее сообщил о переориентации портфеля в России, а также о прекращении всех новых инвестиций в стране, включая затраты на рекламу и продвижение.