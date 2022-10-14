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46 минут назад

Полиция ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на «Северном потоке»

RT на русском

Полиция ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на «Северном потоке».

«Федеральная полиция завершила мероприятия по осмотру», — цитирует её ТАСС.

По её словам, полученные результаты будут переданы совместной следственной группе Германии, Дании и Швеции и приобщены к расследованию Генпрокуратуры ФРГ.

Нарышкин: у России есть разведданные по диверсии на «Северных потоках»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ремонт повреждённых ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» возможен лишь в случае обеспечения безопасности поставок, а также экономической целесообразности их эксплуатации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что европейцам ещё предстоит осознать ущерб энергобезопасности от ЧП на «Северных потоках».

Компании,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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