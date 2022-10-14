В России началось строительство первого завода литийионных батарей

Строительство первого российского завода по производству литийионных аккумуляторов для электротранспорта началось в пятницу рядом со стройплощадкой Балтийской атомной электростанции, с 2025 года он будет обеспечивать батареями до 50 тыс. электромобилей в год. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
"Сегодня открывается новая страница в истории электротранспорта России. Росатом начинает строительство первой в стране гигафабрики по производству накопителей энергии. В рамках диверсификации бизнеса мы открыли новую для себя отрасль электротранспорта. Ее развитие полностью соответствует таким ценностям Росатома как разработка высокотехнологичных продуктов и вклад в устойчивое развитие. Эксперты прогнозируют к 2030 году высокий рост спроса на системы накопления энергии. В связи с этим наша основная задача - создать максимально эффективные решения для развития рынка электротранспорта в России. Это послужит основой для развития экологичного транспорта, надежных и современных электросетей, обеспечит формирование ряда смежных секторов и направлений", - заявил на открытии глава Росатома Алексей Лихачев.
Проектная годовая мощность предприятия составит 4 ГВт/ ч, поэтому оно получило название гигафабрики, способной обеспечить батареями 50 тыс. электромобилей в год. Предполагается, что к 2030 году в России произведут порядка 220 тыс. электромобилей. Предприятие также обеспечит потребности в накопителях энергии, системах накопления для электросетевого хозяйства и промышленных предприятий. При увеличении спроса на продукцию возможно введение второй и третьей очередей для достижения общей годовой мощности производства 14 ГВт/ ч.
На заводе будет выполняться полный цикл производства литийионных аккумуляторов - от смешения компонентов катодных и анодных масс до выходного контроля готовой продукции. Оператором проекта является компания "Рэнера" (входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ). Сегодня на промплощадке Московского завода полиметаллов действует опытно-промышленный участок сборки литийионных тяговых батарей для электромобилей, троллейбусов с автономным ходом, карьерных самосвалов, горно-шахтной техники, а также систем накопления энергии.
"Изменение рыночных и геополитических условий повлияло на ускорение развития отрасли систем накопления энергии на российском рынке. Для восстановления производства автомобилей в условиях ограничений экспорта комплектующих оптимальным решением являются электромобили, поскольку автомобиль с двигателем внутреннего сгорания состоит из 11 тыс. деталей, а электромобиль - из 3 тыс. Кроме того, освободилась рыночная ниша источников бесперебойного питания в связи с уходом с рынка западных производителей", - отметили в компании "Рэнера".
Объем инвестиций в проект оценивается не менее 26 млрд рублей. Общая площадь промплощадки завода составляет 23,6 га, площадь производственных корпусов - 135 тыс. кв. м. На построенном заводе, включая поддерживающие производства, создадут около 1,5 тыс. рабочих мест. На производстве предусмотрены системы фильтрации воздуха, собственные очистные сооружения, отходы производства направят на переработку.