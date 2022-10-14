В России началось строительство первого завода литийионных батарей

"Сегодня открывается новая страница в истории электротранспорта России. Росатом начинает строительство первой в стране гигафабрики по производству накопителей энергии. В рамках диверсификации бизнеса мы открыли новую для себя отрасль электротранспорта. Ее развитие полностью соответствует таким ценностям Росатома как разработка высокотехнологичных продуктов и вклад в устойчивое развитие. Эксперты прогнозируют к 2030 году высокий рост спроса на системы накопления энергии. В связи с этим наша основная задача - создать максимально эффективные решения для развития рынка электротранспорта в России. Это послужит основой для развития экологичного транспорта, надежных и современных электросетей, обеспечит формирование ряда смежных секторов и направлений", - заявил на открытии глава Росатома Алексей Лихачев.