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32 минуты назад

В Калининградской области началось строительство первого в РФ завода литийионных батарей

ТАССиещё 1

Строительство первого российского завода по производству литийионных аккумуляторов для электротранспорта началось в пятницу рядом со стройплощадкой Балтийской атомной электростанции, с 2025 года он будет обеспечивать батареями до 50 тыс. электромобилей в год. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В России началось строительство первого завода литийионных батарей
Фото: РосатомРосатом

"Сегодня открывается новая страница в истории электротранспорта России. Росатом начинает строительство первой в стране гигафабрики по производству накопителей энергии. В рамках диверсификации бизнеса мы открыли новую для себя отрасль электротранспорта. Ее развитие полностью соответствует таким ценностям Росатома как разработка высокотехнологичных продуктов и вклад в устойчивое развитие. Эксперты прогнозируют к 2030 году высокий рост спроса на системы накопления энергии. В связи с этим наша основная задача - создать максимально эффективные решения для развития рынка электротранспорта в России. Это послужит основой для развития экологичного транспорта, надежных и современных электросетей, обеспечит формирование ряда смежных секторов и направлений", - заявил на открытии глава Росатома Алексей Лихачев.

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Проектная годовая мощность предприятия составит 4 ГВт/ ч, поэтому оно получило название гигафабрики, способной обеспечить батареями 50 тыс. электромобилей в год. Предполагается, что к 2030 году в России произведут порядка 220 тыс. электромобилей. Предприятие также обеспечит потребности в накопителях энергии, системах накопления для электросетевого хозяйства и промышленных предприятий. При увеличении спроса на продукцию возможно введение второй и третьей очередей для достижения общей годовой мощности производства 14 ГВт/ ч.

На заводе будет выполняться полный цикл производства литийионных аккумуляторов - от смешения компонентов катодных и анодных масс до выходного контроля готовой продукции. Оператором проекта является компания "Рэнера" (входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ). Сегодня на промплощадке Московского завода полиметаллов действует опытно-промышленный участок сборки литийионных тяговых батарей для электромобилей, троллейбусов с автономным ходом, карьерных самосвалов, горно-шахтной техники, а также систем накопления энергии.

"Изменение рыночных и геополитических условий повлияло на ускорение развития отрасли систем накопления энергии на российском рынке. Для восстановления производства автомобилей в условиях ограничений экспорта комплектующих оптимальным решением являются электромобили, поскольку автомобиль с двигателем внутреннего сгорания состоит из 11 тыс. деталей, а электромобиль - из 3 тыс. Кроме того, освободилась рыночная ниша источников бесперебойного питания в связи с уходом с рынка западных производителей", - отметили в компании "Рэнера".

Объем инвестиций в проект оценивается не менее 26 млрд рублей. Общая площадь промплощадки завода составляет 23,6 га, площадь производственных корпусов - 135 тыс. кв. м. На построенном заводе, включая поддерживающие производства, создадут около 1,5 тыс. рабочих мест. На производстве предусмотрены системы фильтрации воздуха, собственные очистные сооружения, отходы производства направят на переработку.

Алексей Лихачев,Росатом,
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