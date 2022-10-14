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35 минут назад

Мантуров: сделку по передаче российских активов Nissan закроют в ноябре

Газета.Ru

Сделку по передаче российских активов Nissan ФГУП «НАМИ» планируется закрыть в начале ноября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Мантуров: сделку по передаче российских активов Nissan закроют в ноябре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Закрытие сделки по Nissan ожидается в начале ноября с учетом всех необходимых согласований», - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о закрытии сделки с Nissan в кулуарах Российской энергетической недели.

О том, что исполнительный комитет Nissan одобрил продажу завода в Санкт-Петербурге и других российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», стало известно 11 октября.

Сделка включается опцион на обратный выкуп «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей доли, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В результате ухода с российского рынка Nissan понесет единовременный убыток в размере около 100 млрд иен ($686 млн).

Компании,Денис Мантуров,Минпромторг,
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