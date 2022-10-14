Citigroup перестанет оказывать большинство банковских услуг в РФ

Финансовая корпорация Citigroup к концу первого квартала 2023 года перестанет оказывать большинство банковских услуг в России. Об этом со ссылкой на отчет корпорации сообщает РИА Новости.

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Представители компании напомнили о ранее принятом решении сократить деятельность в России и риски убытков.

«Citi теперь оповещает своих многонациональных клиентов в России о том, что прекратит оказание практически всех банковских услуг, которые Citi предоставляет в России, к концу первого квартала 2023 года», — заявили в компании.

В августе 2022 года журналистам The Wall Street Journal стало известно, что американский финансовый конгломерат Citigroup решил начать сворачивать бизнес в России.

Впервые о намерении продать розничный бизнес в России Citigroup заявила в апреле 2021 года. Финансовый гигант предложил передать принадлежащий ему Ситибанк крупнейшей частной кредитной организации в России, Альфа-банку, однако тот отказался.