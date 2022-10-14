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1 час назад

В США рассказали о влиянии санкций на выпуск оружия в России

Lenta.ru

Западные санкции лишили Россию способности производить и обслуживать оружие, которое имеет критическое значение для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил замминистра финансов США Уолли Адейомо. Его слова приводит РИА Новости.

В США рассказали о влиянии санкций на производство оружия в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В результате наших коллективных действий российский военно-промышленный комплекс оказался неспособен производить и обслуживать критически значимое оборудование для операций на Украине», — сказал он на встрече с представителями трех десятков стран, участвующих в кампании санкционного давления.

Адейомо предположил, что наиболее сложная ситуация сложилась в российской микроэлектронике, где заканчиваются необходимые для производства оружия компоненты.

«Два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены временно остановить работу из-за нехватки критических иностранных технологий», — отметил он, не уточняя, о каких производителях идет речь.

В сентябре издание Popular Mechanics писало, что оборонно-промышленный комплекс России имеет успешный опыт обхода западных санкций.

В августе управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийского совместного предприятия «Брамос аэроспейс» Атул Динкар Ране сообщил, что санкции не повлияли на работу компании.

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