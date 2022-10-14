Киргизский банк приостановил обслуживание карт «Мир»

Киргизский банк «Компаньон» перестал принимать карты «Мир» 21 российского банка. Решение вступило в силу 4 октября. Об этом говорится в заявлении на сайте киргизского банка.

«В связи с решением партнерского процессингового центра, с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах Банка Компаньон карт "Мир" 21 банка Российской Федерации приостановлено», — сообщается в тексте.

Ранее Центробанк Шри-Ланки выступил против использования карт «Мир» в стране. Такое решение в ЦБ республики приняли в связи с санкциями США в отношении российской платежной системы.