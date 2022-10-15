Российские банки запустят международные переводы через СБП

Крупные банки РФ планируют запустить международные переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации.

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Часть банков имеет конкретные сроки запуска сервиса, остальные говорят, что пока тестируют такие переводы.

В одном из финучреждений заявили о запуске международных переводов в СНГ - банки Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Переводы через СБП в один из крупнейших банков Узбекистана планируются уже в этом году

Накануне ЦБ заявил, что хочет упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами с помощью СБП.

Система быстрых платежей - сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. Комиссии за такие переводы низки или отсутствуют вовсе.