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1 час назад

Российские банки запустят международные переводы через СБП

Майк Габриелян

Крупные банки РФ планируют запустить международные переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации.

Российские банки запустят международные переводы через СБП
Фото: ТАССТАСС

Часть банков имеет конкретные сроки запуска сервиса, остальные говорят, что пока тестируют такие переводы.

В одном из финучреждений заявили о запуске международных переводов в СНГ - банки Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Переводы через СБП в один из крупнейших банков Узбекистана планируются уже в этом году

Накануне ЦБ заявил, что хочет упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами с помощью СБП.

ЦБ ожидает снижения интереса населения к кредитам

Система быстрых платежей - сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. Комиссии за такие переводы низки или отсутствуют вовсе.

Ранее ЦБ сообщал, что через Систему быстрых платежей деньги можно будет отправлять в Белоруссию.

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