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27 минут назад

Французы раскритиковали уход Danone с российского рынка

Майк Габриелян

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали уход компании Danone с российского рынка. По их мнению, акционеры просто боятся потерять дивиденды в недружественных РФ странах, а место компании быстро займут конкуренты.

Французы раскритиковали уход Danone с российского рынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Читатели оставили резкие комментарии под статьей, в которой говорится, что «молочный гигант Danone заканчивает тридцатилетнюю деятельность в России и это может обойтись ему в 1 миллиард евро».

Один из пользователей написал: «Спасибо нашим американским друзьям за уничтожение очередной французской компании».

Другой комментатор отметил, что это не первое французское предприятие, теряющее деньги из-за требований политиков:

«Если бы только Danone... До конфликта ЕС экспортировал в Россию 60 миллиардов. Не говоря уже о российских инвестициях, которые, как и инвестиции других стран, отныне, вероятно, станут редкостью. Добавьте к этому дорогую энергию, которая надолго отяготит экономику, ЕС вырыл себе могилу...»

Также читатели считают, что Danone отыграется на других странах: «Они переложат свои потери на потребителей и поднимут цены».

Были и комментаторы, одобрившие уход компании с рынка РФ. Один из них написал, что «мораль - превыше денег и это хорошо».

На что ему ответили: «Скорее мораль - на службе дивидендов».

«Уход Danone не станет потерей для России. Другие производители заберут его долю рынка и займут его место. Кстати, удивительно видеть на фото йогурты с названиями Danone и Actimel, написанными на французском языке, а не кириллицей. Было бы забавно, если бы мы во Франции видели продукты с надписями по-русски», - подытожил еще один пользователь.

Ранее французская компания заявила о намерении передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России.

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