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1 час назад

Миллер предупредил, что установление потолка цен на газ приведет к прекращению поставок

Илья Родин

Установление потолка цен на газ в одностороннем порядке будет воспринято как нарушение контрактов. Оно приведет к прекращению поставок голубого топлива, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Фрагмент интервью с ним опубликован в Telegram-канале корреспондента Павла Зарубина.

Отмечается, что Павел Зарубин рассказал Алексею Миллеру, что США планируют ввести потолок цен на нефть в размере $60 за баррель. Он спросил, какой будет реакция компании на введение подобного ограничения на голубое топливо.

Названа причина появления повреждений на «Северных потоках»

Глава «Газпрома» подчеркнул, что руководствуется подписанными контрактами. Принятое клиентами в одностороннем порядке решение об искусственном регулировании цены на газ будет восприниматься как «нарушение существенных условий контракта».

Соответственно, оно повлечет за собой прекращение поставок энергоресурса, уточнил Миллер.

Полностью интервью с главой компании будет показано в программе «Москва. Кремль. Путин».

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