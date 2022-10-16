Установление потолка цен на газ в одностороннем порядке будет воспринято как нарушение контрактов. Оно приведет к прекращению поставок голубого топлива, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Фрагмент интервью с ним опубликован в Telegram-канале корреспондента Павла Зарубина.

Отмечается, что Павел Зарубин рассказал Алексею Миллеру, что США планируют ввести потолок цен на нефть в размере $60 за баррель. Он спросил, какой будет реакция компании на введение подобного ограничения на голубое топливо.

Глава «Газпрома» подчеркнул, что руководствуется подписанными контрактами. Принятое клиентами в одностороннем порядке решение об искусственном регулировании цены на газ будет восприниматься как «нарушение существенных условий контракта».

Соответственно, оно повлечет за собой прекращение поставок энергоресурса, уточнил Миллер.