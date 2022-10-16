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1 час назад

В "Газпроме" оценили потенциальную мощность нового хаба в Турции

Майк Габриелян

Стали известны первые подробности о поставках российского газа через турецкий хаб. О перенаправлении объемов, потерянных из-за терактов на «Северных потоках» в эфире «Россия 1» рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, это «могут быть значительные объемы». Более того, не исключено, что на турецкий хаб будут переправлены вообще все поставки, ранее шедшие через «Северные потоки»

«Вы знаете, нет ничего невозможного», - заявил Миллер по этому поводу.

Миллер предупредил, что установление потолка цен на газ приведет к прекращению поставок

Он напомнил, что у «Газпрома» есть опыт подготовки к реализации проекта «Южный поток». Первоначально планировалось, что его мощность составит 63 млрд куб. м газа.

«Поэтому, если говорить о даже технической документации, проработки трассы, то под "Южный поток" это все было в свое время уже сделано», - добавил глава «Газпрома»

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» на Черное море и в Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции, который ее поддержал.

Компании,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,
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