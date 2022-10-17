Х5 Group сообщила о росте выручки в III квартале

Чистая выручка Х5 Group в III квартале выросла на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигла 647,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Продажи цифровых бизнесов выросли на 38,4%, до 14,7 млрд рублей. В третьем квартале MAU цифровых сервисов X5 составило 18,3 млн, показав рост на 6%. Совокупный оборот Vprok.ru и сервисов экспресс-доставки в третьем квартале достиг 15,9 млрд рублей, что на 36,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Видео дня

Рост чистой офлайн розничной выручки торговой сети "Пятерочка" составил 20,1%, она достигла 534,5 млрд рублей при росте LFL-продаж на 13,7%. LFL-трафик вырос на 4,4%, в то время как LFL-средний чек вырос на 8,9% на фоне инвестиций в цены и замедления продовольственной инфляции. Сеть продолжила расширяться, открыв 337 новых магазинов (без учета закрытий).

Чистая офлайн розничной выручки торговой сети "Перекресток" выросла на 7,8%, до 84,98 млрд рублей, LFL-продажи формата увеличились на 6,3%. Чистая розничная выручка "Чижика" выросла в 13 раз, до 9,7 млрд рублей. Торговая сеть открыла 163 новых магазинов, общее число магазинов на 30 сентября составило 316. Чистая розничная выручка "Карусели" в третьем квартале снизилась на 47,3%, до 3,4 млрд рублей в связи с сокращением торговых площадей в соответствии с программой трансформации формата, со снижением LFL-продаж на 19,5% на фоне подготовки некоторых магазинов к запланированному закрытию.

Средний чек всех сетей ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и "Чижик") компании вырос на 8,1%, до 444,9 рубля.

Итоги девяти месяцев

Чистая выручка компании за девять месяцев выросла на 19% и составила 1,897 трлн рублей. Средний чек сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и "Чижик" вырос на 8,8%, до 463,6 рубля. Число магазинов (включая "темные кухни" Vprok.ru и "Много лосося") по состоянию на 30 сентября по сравнению с 31 декабря 2021 выросло на 5,8%, до 20 227, торговая площадь увеличилась на 4,1% до 8,755 млн кв. м., добавляется в материале.

О компании