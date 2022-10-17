Metro сообщила о возобновлении работы в России после сбоя

Работа торговых центров и интернет-магазина Metro возобновилась после технических неполадок, которые наблюдались в первой половине дня. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

Сегодня компания проинформировала о приостановке работы торговых центров сети, а также ее интернет-магазина. Она пояснила, что это связано с перебоями внутренних систем в некоторых странах.

«"Metro наблюдала временные технические сбои в IT-структуре. В данный момент торговые центры Metro (в России — прим. ред.) работают в штатном режиме», — отметил ретейлер.

Отмечается, что у клиентов есть возможность без каких-либо препятствий оформлять заказы через приложение и витрины партнеров.

Кроме того, пресс-служба отметила, что в настоящее время в компании все еще пытаются раскрыть причины технического сбоя.

Компанию Metro основали в 1964 году в ФРГ. Позднее было подписано соглашение с голландской сетью Dutch Steenkolen Hendelsvereniging N.V. (SHV) о создании совместной компании Makro Zelfbedienigsgroothandel C.V. В ней партнеры-основатели являлись владельцами 40% акций.