В работе сервисов Qiwi произошел кратковременный сбой

Платежный сервис Qiwi сообщил о кратковременных проблемах с доступностью своих услуг. В настоящее время сервисы работают в штатном режиме, заверили ТАСС в пресс-службе Qiwi.

Объявление о сбое появилось 17 октября в мобильном приложении платежного сервиса, убедился ранее корреспондент ТАСС. Проблема затрагивала все сервисы Qiwi, говорилось в объявлении. Причины сбоя не указывались. Qiwi заверял, что платежи и переводы дойдут до адресатов после восстановления работы сервисов.