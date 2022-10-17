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1 час назад

В работе сервисов Qiwi произошел кратковременный сбой

ТАСС

Платежный сервис Qiwi сообщил о кратковременных проблемах с доступностью своих услуг. В настоящее время сервисы работают в штатном режиме, заверили ТАСС в пресс-службе Qiwi.

В работе сервисов Qiwi произошел кратковременный сбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Объявление о сбое появилось 17 октября в мобильном приложении платежного сервиса, убедился ранее корреспондент ТАСС. Проблема затрагивала все сервисы Qiwi, говорилось в объявлении. Причины сбоя не указывались. Qiwi заверял, что платежи и переводы дойдут до адресатов после восстановления работы сервисов.

"После непродолжительного сбоя в работе сервисов Qiwi у части клиентов, работа сервисов полностью восстановлена", - сказали позднее в пресс-службе сервиса.

В новость внесены изменения (14:48 мск) - добавлена информация о восстановлении работы сервисов.

Компании,Qiwi,
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